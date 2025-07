Man aangehouden in Utrecht op verdenking van witwassen en drugshandel

De politie heeft dinsdagmiddag een 46-jarige man uit Waddinxveen aangehouden in Utrecht. De man wordt verdacht van handel in verdovende middelen en het witwassen van geld. De verdachte zit nog vast.

De man kwam bij de politie in beeld nadat ze informatie hadden verkregen via een versleutelde chatdienst. De verdenkingen aan de man zijn gebaseerd op versleutelde berichten die zijn verstuurd. Met name onder criminelen zouden versleutelde chatdiensten populair zijn, zegt de politie.

Er werd daarop een onderzoek uitgevoerd door de Dienst Regionale Recherche Den Haag. Zij richten zich op de handel in verdovende middelen. De man werd dinsdagmiddag rond 14:00 uur aangehouden. Waar dat precies gebeurde, is niet bekend. Na de aanhouding heeft de politie beslag gelegd op meerdere woningen en bedrijfspanden. Welke rol die spelen in het onderzoek is niet bekend.

Door het ontmantelen van de versleutelde chatdienst heeft de politie miljoenen chatberichten onderschept, waardoor zij naar eigen zeggen ‘een groot aantal’ verdachten hebben kunnen aanhouden. De man uit Waddinxveen zit nog vast.