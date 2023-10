Man aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij dood van Utrechter Juan Rivera-Trujillo

Een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 58-jarige Utrechter Juan Rivera-Trujillo. De verdachte is gearresteerd in Frankrijk en is inmiddels voorgeleid voor de rechter-commissaris in Nederland.



Juan Rivera-Trujillo werd donderdag 28 september overleden aangetroffen in zijn woning aan de Teugelhof. De politie kreeg die dag een melding dat de man al enkele dagen niet meer gezien was en dat er ook geen contact meer met hem was geweest. De recherche heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden en gaat ervan uit dat Juan door een misdrijf om het leven is gekomen.

In het onderzoek naar de dood kwam een verdachte naar voren. Deze 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt in Frankrijk. Vrijdag 20 oktober is de man overgeleverd aan Nederland en maandag 23 oktober is hij voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de verdachte veertien dagen in voorlopige hechtenis gaat.

Tot slot meldt dat de politie dat afgelopen tijd meerdere tips zijn binnengekomen. “Daar is de recherche ontzettend blij mee. Het onderzoek naar de dood van Juan gaat ondertussen verder. Mocht u nog informatie hebben die kan helpen bij het onderzoek en heeft u dit nog niet gedeeld, doe dit dan alsnog.”