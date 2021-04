Man bij winkelcentrum Vleuterweide tegen hoofd getrapt door groep jongeren

Bij winkelcentrum Vleuterweide in Utrecht is op Koningsdag rond 17.30 uur een man tegen zijn hoofd getrapt door een groep jongeren.

Het slachtoffer werd dinsdag, op Koningsdag, getrapt nadat hij tegenover een groep jongeren een opmerking maakte over wangedrag. De groep bestond uit jongeren van tussen de 15 en 17 jaar oud, meldt de politie woensdag. Zij trapten de man tegen onder meer zijn hoofd.

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben van het incident. “Nare zaak die we graag met uw hulp oplossen”, laat de politie weten op Twitter. Getuigen kunnen contact opnemen met politiebureau De Meern.

Tekst loopt door onder de tweet

Man krijgt het op Koningsdag rond 17.30 rond WC Vleuterweide aan de stok met groep jongeren 15-17 jr na opmerking over wangedrag. Krijgt o.a. trappen tegen het hoofd. Nare zaak die we graag met uw hulp oplossen! Wie heeft wat gezien? Svp contact bureau De Meern 09008844. pic.twitter.com/pkJ80fr7Qm — Politie Vleuten-De Meern (@PolitieVDM) April 28, 2021

Het incident in Vleuterweide was niet het enige op Koningsdag in Utrecht. Ook in onder meer Park Lepelenburg, het Wilhelminapark en het Griftpark gingen bezoekers met elkaar op de vuist.