Man die dreigde te schieten bij klimaatmars ontoerekeningsvatbaar; geen straf geëist

De 24-jarige man die verdacht wordt van stalking en bedreiging van deelnemers aan de Utrechtse klimaatmars op 14 maart dit jaar, is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen straf tegen hem geëist.

De man leed in maart zo ernstig aan een psychose, dat de strafbare feiten hem niet kunnen worden aangerekend, vindt het OM. De psychiater die de verdachte heeft onderzocht, heeft aangegeven dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is.

Dat zou betekenen dat de verdachte zonder reden begon te dreigen met een aanslag. De man is bij Altrecht in behandeling geweest voor zijn psychische klachten. Hij krijgt medicatie en woont bij zijn ouders in Luxemburg. Daar wordt ook de behandeling voortgezet.

Protest

Op zaterdag 13 maart, een dag voordat het protest plaatsvond, kwam bij de politie de melding binnen over een man die had gedreigd mensen te gaan neerschieten. Hij zou om 15.00 uur naar het Jaarbeursplein komen en het gemunt hebben op demonstranten die geen mondkapje droegen. De politie is toen direct een onderzoek gestart en wist een paar uur voor het begin van het protest de man aan te houden.