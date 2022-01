Man die inbrak bij café aan Utrechtse Breedstraat op heterdaad betrapt

Een man die in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft ingebroken bij een horecazaak aan de Utrechtse Breedstraat is op heterdaad betrapt. Agenten wisten de verdachte te arresteren.

Medewerkers van cameratoezicht zagen de man voor de inbraak op de Breedstraat lopen met een baksteen in zijn hand. De verdachte liep vervolgens naar een café – mogelijk Café Marktzicht – en ging even later naar binnen. De politie was inmiddels gealarmeerd en ging met meerdere eenheden richting de horecazaak.

Toen de agenten arriveerden zagen zij dat de man weer naar buiten kwam. De baksteen, waarmee hij een ruitje in de voordeur had ingeslagen, had hij binnen laten liggen. “Wij hebben de man aangehouden en ingesloten”, schrijft de politie op sociale media.

Op het bureau bleek dat de verdachte ook nog een gestolen telefoon op zak had. “De man word overgedragen aan de recherche en zal zich te zijner tijd moeten verantwoorden bij de rechter.”