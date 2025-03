Man die ongeluk veroorzaakte in Utrecht noodgedwongen opgenomen in tbs-kliniek door capaciteitsgebrek

Een 44-jarige man moet door capaciteitsproblemen gedwongen worden opgenomen in een tbs-kliniek. Vorig jaar veroorzaakte hij een ongeluk door te spookrijden op de A2, bij de afrit naar de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.

Voor het ongeluk op de A2 werd de man in november 2024 veroordeeld tot gevangenisstraf en tbs met voorwaarden, voor een poging tot zware mishandeling voor het spookrijden.

Normaal gesproken hoeft iemand met tbs met voorwaarden niet gedwongen naar een kliniek, maar moet hij zich wel aan strikte regels houden. Een van die voorwaarden was dat hij zich moest laten behandelen voor zijn stoornissen. Toen hij zich in januari 2025 aan die behandeling onttrok, overtrad hij deze voorwaarde.

Gedwongen opname

Daarom verzocht de officier van justitie de rechtbank om de maatregel om te zetten naar gedwongen tbs-opname. De rechtbank vond een plaatsing in een kliniek met hoog beveiligingsniveau een beter alternatief, maar door capaciteitsproblemen is dat niet mogelijk.

Momenteel bedraagt de wachttijd voor zo’n kliniek anderhalf tot twee jaar. De rechtbank vindt dat te lang: “Omdat de stoornis van de man tot nu toe niet behandeld is en het gevaar op een gewelddadig delict hoog is, kan de rechtbank niet anders dan de tbs met voorwaarden omzetten in een tbs met dwangverpleging.”

Als de rechtbank de tbs niet om zou zetten naar dwangverpleging, komt de man zonder behandeling op vrije voeten en dat vindt de rechtbank onverantwoord.