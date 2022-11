Man die televisie steelt bij MediaMarkt in Utrecht meldt zich bij de politie

De man die bij de MediaMarkt in Utrecht zonder te betalen de winkel uitliep met een grote televisie heeft zich gemeld bij de politie. Dat gebeurde nadat er beelden van een bewakingscamera waarop de verdachte te zien is op sociale media waren gepubliceerd.

Op deze beelden, die maandag door de politie werden gedeeld, was te zien hoe de man met een grote televisie voorbij de klantenservice van de MediaMarkt loopt.

De verdachte was onherkenbaar gemaakt, maar als hij zich niet zou melden zouden de beelden nog een keer worden gedeeld waarop hij wel herkenbaar zou zijn.

Dit is echter niet nodig want de man heeft zich dinsdag gemeld bij de politie. Het gaat om een 31-jarige inwoner van Maarssen. Omdat de man zich gemeld heeft is de eerdere video offline gehaald.

