Man die Utrechter Juan Rivera-Trujillo doodde krijgt 9,5 jaar cel

De rechtbank Midden-Nederland heeft een 29-jarige man uit Polen veroordeeld tot 9,5 jaar gevangenisstraf voor het doden van de 58-jarige Utrechter Juan Rivera-Trujillo. De man bracht het slachtoffer in september 2023 om het leven in zijn woning aan de Teugelhof, en vluchtte daarna naar Frankrijk.

Het lichaam van Rivera-Trujillo werd op 28 september 2023 gevonden in zijn woning aan de Teugelhof. Volgens de rechtbank kwam de man door fors geweld om het leven. In de woning werden een riem en een springtouw aangetroffen waarmee het slachtoffer zou zijn vastgebonden.

De Poolse verdachte nam onder meer de bankpas en de telefoon van het slachtoffer mee. Binnen een week werd hij in Frankrijk gearresteerd, mede dankzij camerabeelden van pintransacties met de gestolen pas.

Bekentenis en bewijs

De verdachte heeft bekend dat hij op de avond en nacht van 23 op 24 september in de woning van het slachtoffer was en dat Rivera-Trujillo door zijn toedoen om het leven kwam. Op zijn telefoon werden foto’s gevonden van het zwaargewonde slachtoffer. Op die foto’s zou te zien zijn hoe de verdachte zijn hand enige tijd op de mond van het slachtoffer houdt. Die stuurde hij later naar een vriend, met daarbij het bericht dat hij zijn verstand had verloren.

In de rechtbank verklaarde de man dat hij door Rivera-Trujillo was lastiggevallen, zich tegen hem verdedigde en hem daarbij per ongeluk doodde. De Utrechter zou hem onderdak hebben geboden in ruil voor seksuele handelingen. De verdachte beweerde dat hij het slachtoffer probeerde te reanimeren. Ook zou hij hem naar de badkamer hebben versleept om hem daar met water ‘wakker’ te maken.

De rechtbank gelooft het alternatieve scenario van de verdachte niet. Volgens de rechtbank paste de verdachte zijn verklaringen tegenover de politie op wezenlijke punten aan nadat hij met bewijsmateriaal werd geconfronteerd. Ook het maken van foto’s tijdens of na het geweld past volgens de rechtbank niet bij iemand die het slachtoffer zou hebben willen helpen.

Geen noodweer

De rechtbank oordeelt dat het beroep op noodweer van de verdachte hoe dan ook niet standhoudt. Zelfs als het slachtoffer zich opdringerig zou hebben gedragen, had de verdachte op andere manieren kunnen handelen. “Er waren voor de verdachte andere, minder gewelddadige mogelijkheden om een einde te maken aan de gestelde wederrechtelijke aanranding”, aldus de rechtbank.

Celstraf

De officier van justitie had 14 jaar cel geëist, maar de rechtbank heeft een lagere straf opgelegd. Daarbij houdt de rechtbank rekening met straffen die in vergelijkbare zaken voor doodslag zijn opgelegd. Daarnaast telde mee dat de verdachte eerder is veroordeeld voor gewelds- en vermogensdelicten. Oorspronkelijk achtte de rechtbank 10 jaar passend, maar vanwege overschrijding van de redelijke termijn – de periode waarbinnen een verdachte berecht moet worden – werd de straf verminderd tot 9 jaar en 6 maanden.