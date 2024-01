Man die verdacht wordt van afpersing van Utrechtse horecazaken hoort 15 maanden cel tegen zich eisen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 15 maanden gevangenisstraf tegen de man die ervan wordt verdacht meerdere horecazaken in Utrecht te hebben afgeperst. Dit alles gebeurde in de nasleep van de sluiting van een horecazaak aan de Kanaalstraat waar een explosief was gevonden.

Nadat burgemeester Sharon Dijksma in juni vorig jaar besloot dat een restaurant aan de Kanaalstraat dertig dagen dicht moest omdat er een handgranaat voor de deur werd gevonden, kregen verschillende horecaondernemers een afpersingsmail. Zij werden daarin opgedragen een bedrag van ongeveer 3.000 euro aan bitcoins over te maken.

Als er niet betaald werd, zou de afperser ervoor zorgen dat ook hun zaak op last van de burgemeester werd gesloten. “In meerdere berichten wordt concreet gedreigd dat bij het uitblijven van de betaling de zaak beschoten zal worden. Ook wordt verwezen naar wat er is gebeurd in de Kanaalstraat”, schrijft het OM.

In juli pakte de politie een verdachte op. Het gaat om een inmiddels 27-jarige man uit Geldermalsen. Bij zijn aanhouding wordt ook zijn telefoon in beslag genomen. Uit onderzoek van de recherche is gebleken dat het toestel gekoppeld kan worden aan de berichten die de ondernemers hebben ontvangen.

Zeer kwalijk

Het OM schrijft het de verdachte ‘zeer’ kwalijk te nemen dat hij zijn eigen financiële gewin belangrijker vond dat de angst en stress die hij bij zijn slachtoffers veroorzaakte. “De verdachte heeft misbruik gemaakt van de op zich al ernstige situatie waarbij het dwangmiddel van bestuurlijk sluiting wordt ingezet; een maatregel die er juist op gericht is een einde te maken aan gewelddadige incidenten in de openbare ruimte en op bevordering van de veiligheid.”

Naast ondernemers in Utrecht zou hij ook zaken in Culemborg, Rotterdam, Eindhoven, Geldermalsen en Tiel hebben afgeperst. Het OM eist 15 maanden celstraf waarvan 5 voorwaardelijk. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.