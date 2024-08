Man die verdacht wordt van belaging van fietsende vrouwen in Utrecht blijft drie maanden langer vastzitten

De man die ervan verdacht wordt dat hij in Utrecht meerdere vrouwen heeft lastiggevallen, blijft nog zeker drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag bepaald. De verdachte werd op 16 augustus in Maastricht aangehouden nadat eerder een foto van hem en zijn auto waren verspreid.

De politie kwam de verdachte eerder deze maand op het spoor nadat een 19-jarige vrouw op de Weg tot de Wetenschap in Utrecht van haar fiets was getrokken door een automobilist. De politie liet vervolgens weten dat de verdachte van dit incident mogelijk ook betrokken was bij andere, soortgelijke incidenten. De identiteit van de verdachte was op dat moment al bekend omdat de verdachte eerder al was veroordeeld voor een verkrachting.

Om de verdachte sneller aan te kunnen houden, werd een foto van hem verspreid en ook een foto van de auto waarin hij mogelijk zou rijden. De politie kon hem op 16 augustus aanhouden in de buurt van station Maastricht. Het voertuig werd gevonden in Roermond en in beslag genomen.

Na de aanhouding is de recherche in Utrecht verdergegaan met het onderzoek. De verdachte zit sinds zijn aanhouding in voorarrest en de raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland heeft besloten dat de verdachte 90 dagen langer vast blijft zitten.