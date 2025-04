Update: Man in gezicht gestoken in Park Lepelenburg in Utrecht; verdachte opgepakt

Een man is maandagmiddag in zijn gezicht en been gestoken in Park Lepelenburg in Utrecht. De verdachte is vervolgens richting Tolsteeg gelopen en niet meer aangetroffen. De politie laat dinsdagochtend weten een 39-jarige verdachte te hebben opgepakt.

Op maandag 28 april omstreeks 17.45 uur heeft de verdachte een man in zijn gezicht en been gestoken in Park Lepelenburg. Wat de aanleiding was van het voorval is niet bekend.

Na het steekincident is de verdachte via de singel in de richting van Tolsteeg gelopen, waarna er een melding via Burgernet werd verstuurd om uit te kijken naar de verdachte.