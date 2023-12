Man met meerdere gestolen elektrische fietsen in zijn Boedelbak opgepakt in Utrecht

De politie heeft zaterdag een automobilist aan de kant gezet die meerdere gestolen elektrische fietsen in zijn aanhanger vervoerde. De bestuurder is gearresteerd.

Toen agenten zaterdag op de Vleutensebaan reden zagen zij een Volkswagen Polo met daarachter een Boedelbak in de tegenovergestelde richting rijden. “Dit soort bakken hebben bij ons de aandacht gezien uit eerdere aanhoudingen is gebleken dat deze ook bij criminelen populair zijn voor het vervoeren van gestolen fietsen”, schrijft de politie op sociale media.

De agenten besloten daarom om te draaien en de automobilist aan de kant te zetten. In de aanhanger stonden vier elektrische fietsen en drie daarvan stonden als gestolen geregistreerd. De bestuurder van de Polo is opgepakt.

“Ziet u iemand meerdere fietsen inladen en twijfelt u of dit wel zuivere koffie is? Schroom dan niet om 112 te bellen. Het gebeurt te vaak dat er fietsen worden opengeslepen, doorgeknipt of ingeladen terwijl het publiek gewoon langsloopt. Een gezonde dosis achterdocht is niet verkeerd”, schrijft de politie tot slot.