Man met rugzak vol gestolen spullen aangehouden in De Meern in Utrecht

Een man die gesignaleerd stond vanwege onder meer een woninginbraak werd afgelopen week aangehouden met een rugzak vol gestolen sieraden. Agenten waren even daarvoor in Utrecht al op zoek naar de verdachte omdat een inwoner hem herkende van een eerdere inbraak.

Deze bewoner zag de man afgelopen dinsdag lopen in Haarzuilens, waar hij zich wederom verdacht gedroeg. De gealarmeerde agenten hadden op basis van het signalement al een vermoeden wie de man was en met meerdere eenheden rukten zij uit richting de plek waar de verdachte was gezien.

De man werd echter niet meer aangetroffen en net op het moment dat de politie de zoektocht wilde staken, zagen agenten hem lopen in Veldhuizen in De Meern. Toen de verdachte de politieauto zag ging hij er direct op zijn fiets vandoor. Na een korte achtervolging kon hij worden aangehouden.

In zijn rugzak zaten allerlei sieraden die vermoedelijk buit waren gemaakt tijdens een woninginbraak in Woerden. Daarnaast stond hij nog gesignaleerd vanwege een andere woninginbraak en ook omdat hij mogelijk betrokken was bij een hennepkwekerij. De man zit momenteel vast.