Man met wond in borst naar het ziekenhuis na steekincident bij azc aan Joseph Haydnlaan in Utrecht

In de wijk Oog in Al in Utrecht is maandagavond een gewonde gevallen bij een steekpartij. De man liep een steekwond in zijn borst op en moest naar het ziekenhuis, meldt de politie.

De steekpartij gebeurde bij het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan. Volgens de politie ging het om een ruzie tussen twee personen, waarbij rond 23.15 uur gestoken is. Hulpdiensten rukten uit en ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Een van de twee betrokkenen liep een steekwond in zijn borst op. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere persoon is aangehouden, laat de politie weten. De politie doet onderzoek naar de toedracht.