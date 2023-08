Man uit Vianen aangehouden na schietincident in Utrechtse wijk Overvecht

De politie heeft een 30-jarige inwoner van Vianen aangehouden omdat hij vermoedelijk betrokken was bij het schietincident in Overvecht. In de Utrechtse wijk werd in de nacht van maandag op dinsdag een voertuig beschoten.

Deze auto stond geparkeerd aan de Braziliëdreef. Rond 01.00 uur werd het voertuig onder vuur genomen. De politie meldde dinsdag dat de automobilist niet gewond was geraakt. Waar de bestuurder zich precies bevond tijdens het incident is echter niet bekend.

Dinsdag werd de 30-jarige inwoner uit Vianen aangehouden. De politie zegt dat de man is gearresteerd voor ‘vermoedelijke betrokkenheid’ bij het schietincident. Of de Vianer wordt verdacht van het overhalen van de trekker is niet bekend.

De politie liet dinsdag al weten op zoek te zijn naar getuigen en mensen met bijvoorbeeld camerabeelden. Deze oproep blijft van kracht.