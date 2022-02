Man veroordeeld voor diefstal van spullen ter waarde van tienduizenden euro’s uit opslagboxen in Utrecht

Een 49-jarige man uit Nieuwegein is door de rechter veroordeeld voor meerdere diefstallen uit opslagboxen in Utrecht en Nieuwegein. De man haalde in 2018 samen met anderen voor tienduizenden euro’s aan spullen uit de opslagboxen.

In augustus, september en oktober 2018 werden meerdere opslagboxen in Utrecht en Nieuwegein opengebroken. Van een van de huurders werden daarbij poppen van actiefiguren uit computerspellen gestolen die ruim 25.000 euro waard zijn. Een andere huurder werd bestolen van zijn gitaren ter waarde van tienduizenden euro’s.

De huurders deden melding van de geforceerde deuren en de diefstal van hun spullen. Op camerabeelden was te zien dat telkens personen met een leeg karretje naar de opslagboxen toe liepen en met een vol karretje terugkwamen. De spullen die in de kar lagen, waren afgedekt met een wit laken.

Niet alles bewezen

De 49-jarige Nieuwegeiner die nu is veroordeeld, huurde zelf ook een opslagbox in het complex. Hij was ook op de beelden te zien. De politie kent ook de identiteit van een ander persoon die erbij betrokken was. De man die nu veroordeeld is, was betrokken bij de diefstallen. Volgens de rechtbank staat de man niet op alle beelden die van de diefstallen gemaakt zijn. Daarom vindt de rechter het niet bewezen dat de man ook voor die diefstallen verantwoordelijk is.

Wat de man precies heeft gestolen, blijft ook onduidelijk. De diefstallen zijn pas later door de huurders opgemerkt en de man is alleen te zien met de afgedekte kar. Volgens de rechtbank staat vast dat de man spullen gestolen heeft, maar wat die spullen zijn en of daar ook de actiefiguren of de gitaren bijhoren kan niet worden vastgesteld.

Voorwaardelijke gevangenisstraf

De rechtbank veroordeelt de man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een onvoorwaardelijke taakstraf van 180 uur. “De man uit Nieuwegein heeft – samen met anderen – puur uit eigen financieel gewin gehandeld en heeft zich onverschillig getoond ten opzichte van de schade die hij heeft aangericht. Dit soort feiten kunnen niet alleen bestraft worden met een taakstraf”, stelt de rechter. Daarom legt de rechter ook de voorwaardelijke gevangenisstraf op.

De zaak van de andere verdachte wiens identiteit bekend is, moet nog inhoudelijk behandeld worden. Van de andere personen op de camerabeelden is tot op heden niet duidelijk wie het zijn.

