Man wordt bedreigd met wapen en beroofd op Claudiuslaan in Utrechtse wijk De Meern

Op de Claudiuslaan in de Utrechtse wijk De Meern is in de nacht van woensdag op donderdag een man bedreigd met een wapen en beroofd.

Het slachtoffer parkeerde rond 1.45 uur zijn auto op de Claudiuslaan. Op het moment dat hij uitstapte, zag hij hoe twee mannen met bivakmutsen op naar hem toe renden. De daders bedreigden hem met een wapen en dwongen het slachtoffer om zijn waardevolle spullen af te staan. Het tweetal is vervolgens weggerend in de richting van de Germanicusweg.

De politie heeft via Twitter een signalement van de twee daders verspreid. Mensen die in de omgeving wonen en een camera hebben hangen, worden gevraagd de beelden daarvan te bekijken. Getuigen kunnen met de politie contact opnemen via 0900 8844.