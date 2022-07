Man wordt op Smakkelaarsveld in Utrecht slachtoffer van pootjehakende kettingrovers Foto's: Politie Utrecht Centrum

Op het Smakkelaarsveld in Utrecht is een man door twee mannen beroofd van zijn ketting. De twee daders zetten daarbij een veelgebruikte afleidingstruc in: ze ‘pootjehaakten’ het slachtoffer en trokken de ketting van zijn nek.