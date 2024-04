Meer dan honderd valse identiteitsbewijzen gevonden na arrestatie in Utrecht

De politie heeft meer dan honderd valse identiteitsbewijzen aangetroffen na de arrestatie van een 22-jarige man uit Utrecht en een 35-jarige man uit Landsmeer.

De twee verdachten kwamen naar voren in een onderzoek van de Politie Midden Nederland en de Electronic Crimes Task Force, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse grootbanken, politie en Openbaar Ministerie.

De mannen worden verdacht van het vervalsen van groten getale identiteitsbewijzen om daarmee bankrekeningen te openen. Deze bankrekeningen werden gebruikt bij fraude en ook werden met de vervalste identiteitsbewijzen abonnementen afgesloten.

Na de arrestaties van de twee mannen in Utrecht en Landsmeer werden daar in woningen vele tientallen vervalste identiteitsbewijzen, apparatuur waarmee de kaarten zijn geproduceerd en tientallen gegevensdragers aangetroffen en in beslag genomen.