Meerdere aanhoudingen en bekeuringen bij verkeerscontrole in Utrecht

De politie heeft afgelopen woensdag op twee locaties in Utrecht een verkeerscontrole gehouden in het kader van ondermijning. Dat deden ze samen met onder meer de Belastingdienst. Bij de controle zijn drie aanhoudingen verricht en meer dan 25 bekeuringen uitgeschreven. Ook is er een gestolen voertuig gevonden.

In een van de aangehouden auto’s werd naast een handelshoeveelheid verdovende middelen bijna 2000 euro aangetroffen. Bij de andere auto had de bestuurder naast een kleinere hoeveelheid verdovende middelen 15.000 euro aan contant geld op zak. De bestuurders van beide auto’s zijn aangehouden. Bij de derde aanhouding is een bestuurder aangehouden op verdenking van rijden onder invloed.

Bekeuringen

Naast de drie aanhoudingen zijn er meer dan 25 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende feiten waaronder het rijden zonder rijbewijs, het maken van wheelies en het rijden met een voertuig dat niet aan de wettelijke eis voldoet. Ook werd er tijdens de controle op de Koningsweg een auto zonder bestuurder aangetroffen die als gestolen in de politiesystemen stond geregistreerd.

De politie werkte bij de verkeerscontrole samen met de Belastingdienst. Die heeft ter plekke ongeveer 61.000 euro aan belastingschuld geïnd. Ook heeft de Belastingdienst drie auto’s in beslag genomen.

Ondermijning

De verkeerscontrole hoort bij een bredere aanpak van ondermijning, zo meldt de politie. “Met deze verkeerscontrole gaan we verkeersmisdrijven tegen, maar we brengen ook andere strafbare zaken aan het licht. Door de centrale ligging en goede infrastructuur van Utrecht kunnen criminelen makkelijk zaken als drugs, wapens en contant geld verplaatsen. Daarvoor kopen ze ook mensen om die in de transportsector werken, of zetten hen onder druk om mee te werken”, zo is te lezen op de politiewebsite. “Deze controle hoort bij een bredere aanpak van ondermijning. Bij ondermijning gebruiken criminelen legale bedrijven en diensten voor hun illegale activiteiten, vaak de handel in verdovende middelen.”

Melding maken

De politie roept op om mogelijke signalen van criminaliteit die opgemerkt worden te melden. “Bijvoorbeeld op vreemde uren activiteit bij een bepaald pand in de wijk of op het industrieterrein. Of iemand in de straat die allerlei luxegoederen heeft, terwijl die persoon geen vaste baan heeft”, zo schrijft de politie op haar website.

Bij vermoedens roept de politie op om een melding te maken via 0900-8844. Anoniem kan dat ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. “Uw melding kan de start zijn van een onderzoek, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak wordt opgelost.”