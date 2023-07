Meerdere auto’s opengebroken aan Asselijnstraat in Utrecht Bron: Instagramaccount Politie Basisteam Utrecht-Zuid

De politie werd afgelopen donderdag gealarmeerd omdat een persoon bij meerdere voertuigen aan het inbreken was aan de Asselijnstraat in Utrecht. Even verderop werd een verdachte opgepakt die onder meer een pasje op zak had waar het kenteken van één van de opengebroken auto’s op stond. Dat meldt de politie zaterdag.