Meerdere daders plegen ramkraak bij Pour Vous Parfumerie in winkelcentrum Vleuterweide

Meerdere daders hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een ramkraak gepleegd bij Pour Vous Parfumerie in Vleuten. Er zijn tot nu toe nog geen verdachten aangehouden.

Rond 04.30 uur reed de auto waarmee de ramkraak werd gepleegd door de gevel van de zaak aan het Burchtplein in winkelcentrum Vleuterweide. De verdachten gingen er vervolgens op één of meerdere scooters vandoor. De auto die bij de winkel naar binnen reed is achtergelaten.

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden. In een bericht op sociale media is te lezen dat de daders donkere kleding droegen. Ook zegt de politie dat er parfum is buitgemaakt.

Omgeving

Een deel van die buit werd weer teruggevonden in de omgeving. “Doe eens aardig als u wat geurtjes vindt in Vleuterweide. U kunt gevonden flesjes afgeven aan politiebureau De Meern dan kunnen die terug naar de eigenaar”, schrijft de politie op sociale media.



De auto die bij de kraak is gebruikt is in beslag genomen voor onderzoek. De politie vraagt getuigen zich te melden.