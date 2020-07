Meerdere invallen in Utrecht vanwege groot drugsonderzoek

In een groot drugsonderzoek heeft de politie op 30 juni en 1 juli bij ruim dertig panden invallen gedaan, waaronder in Utrecht. In totaal zijn 11 verdachten gearresteerd.

De politie is in de gemeente Utrecht bij vijf panden binnengevallen, waarvan twee in De Meern. Ook is er een 36-jarige man uit Utrecht aangehouden in het onderzoek.

Bij de invallen werden volgens de politie drie vermoedelijke drugslaboratoria ontdekt. Deze zijn ontmanteld. Of er ook een laboratorium in Utrecht werd aangetroffen is niet bekend.

Geconfisqueerd

Daarnaast zijn er een aantal goederen en object in beslag genomen. Zo heeft de politie meerdere dure auto’s, kostbare boten, dure horloges, grote hoeveelheden cashgeld en een waterscooter meegenomen.

In totaal werden 350 politiemensen ingezet tijdens de acties. Het doel van het nog lopende onderzoek is criminele samenwerkingsverbanden en drugshandel een halt toe te roepen.