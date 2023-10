Met 4105 geregistreerde fietsendiefstallen staat Utrecht in de top

Utrechts staat op de derde plek van steden waar het fietsendiefstalpercentage het hoogst is. Vorig jaar werd er 4105 keer aangifte gedaan van een fietsendiefstal. Het daadwerkelijk aantal gestolen fietsen zal nog veel hoger liggen, want lang niet iedereen doet aangifte.

De wijken in Utrecht met het hoogste risico op fietsendiefstal zijn onder meer de Breedstraat en Plompetorengracht, Buiten Wittevrouwen, Dichterswijk, Domplein, Neude, Janskerkhof, Leidsche Rijn-Centrum en Wijk C.

Buycycle, een platform voor de verkoop van tweedehands fietsen, deed onderzoek naar fietsendiefstal in Nederland. Het onderzoek analyseert de 30 grootste steden van Nederland en rangschikt welke steden het meest getroffen worden door fietsdiefstal. Dit gebeurt met de cijfers van geregistreerde fietsendiefstallen.

Den Haag komt naar voren als stad met het hoogste aantal fietsendiefstallen, zo’n 1 op de 57 fietsbezitters wordt daar slachtoffer van fietsendiefstal. Nijmegen volgt, met 1 op de 78 fietsbezitters waarvan een fiets wordt gestolen. Utrecht staat op de derde plek, 1 op de 89 fietsen worden hier gestolen.

Stijging

Vorig jaar werd er 4105 keer aangifte gedaan in Utrecht van fietsendiefstal en dat is een flinke stijging ten opzichte van de jaren ervoor. In coronajaren 2020 en 2021 werd er respectievelijk 3075 en 3040 keer aangifte gedaan. In 2019 was dat 3205 keer. In 2018 werd er 4025 keer aangifte gedaan van fietsendiefstal.

Een bekend probleem bij fietsendiefstal is dat lang niet iedereen aangifte doet. Eerdere berekeningen van de Fietsersbond lieten zien dat zelfs een minderheid van de mensen aangifte doet van de diefstal van een fiets.