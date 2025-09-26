Met DUIC naar rechtbank Utrecht: 38-jarige Pool veroordeeld voor diefstal drank

Voor deze nieuwe rubriek volgt DUIC kleinere, lokale rechtszaken die in Utrecht voor de politierechter komen. We zitten erbij in de rechtszaal en doen verslag.

De verdachte zit met de rug naar het publiek. Het is een 38-jarige man uit Polen. Onder begeleiding van de politie is hij de zaal binnengebracht. Rechts van hem zit zijn tolk en links zijn advocaat. Tegenover hem heeft de politierechter plaatsgenomen. Naast de rechter zit de officier van justitie, die de verdachte vervolgt. De griffier schrijft op wat er wordt gezegd en gedaan.

De man wordt verdacht van het stelen van twee flessen drank uit een Plus-supermarkt in Utrecht: een fles Bacardi Mojito en een fles Whiskey Cream ter waarde van 22 euro. Hij stopte de flessen in een zwarte rugzak. Op de vraag of hij de drank wilde verkopen, antwoordt hij: “Nee, opdrinken. Ik heb een alcoholprobleem.”

Op camerabeelden is te zien dat hij de flessen in zijn tas stopt en meeneemt. De man heeft bekend bij de politie.

Verslaving en reclassering

Tijdens een eerdere zitting in juli besloot de rechter te wachten op een reclasseringsrapport. De verdachte had namelijk aangegeven hulp te willen voor zijn alcoholverslaving. Toch ziet de reclassering geen mogelijkheden voor begeleiding, onder andere omdat de man illegaal in Nederland verblijft, dakloos is en de Nederlandse taal niet spreekt.

Op maandag 22 september moest de man ook al voorkomen voor diefstal. Toen kreeg hij 14 dagen celstraf. Volgens de rechter heeft de man een strafblad met “flink wat diefstallen” en ging hij opnieuw de fout in tijdens een eerdere voorwaardelijke straf. De officier van justitie eist daarom op 25 september wederom 14 dagen cel.

Verweer van de advocaat

De advocaat van de verdachte benadrukt dat zijn alcoholverslaving hem steeds tot nieuwe diefstallen drijft. Ook wijst ze op zijn plan om naar België te vertrekken en daar werk te zoeken. De verdachte biedt in zijn laatste woorden zijn “oprechte excuses” aan en verklaart te willen stoppen met drinken.

De rechter is het eens met de eis van de officier en legt opnieuw 14 dagen cel op. Maar omdat de man die straf op 22 september ook al kreeg, en hij al twee weken in voorarrest heeft gezeten, hoeft de man niet meer de gevangenis in. De rechter wenst hem vervolgens “succes in België”. Onder politiebewaking wordt hij de rechtszaal weer uitgeleid.