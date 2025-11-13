Met DUIC naar rechtbank Utrecht: dreiging met klappertjespistool in Hoog Catharijne

Voor deze rubriek volgt DUIC lokale rechtszaken die in Utrecht voor de politierechter komen. We zitten erbij in de rechtszaal en doen verslag.

Geen verdachte en geen publiek te bekennen in de Utrechtse rechtszaal. Een 21-jarige man stond donderdag 13 november terecht voor bedreiging met een (nep)vuurwapen in winkelcentrum Hoog Catharijne. Bij de vorige zitting was hij ook niet verschenen, waardoor de zaak dit keer bij verstek werd behandeld.

De aangever is een beveiliger van beveiligingsbedrijf Trigion. De rechter leest voor dat een groep jongeren in Hoog Catharijne aan het roken was, waarna de beveiliger hen vanaf de eerste etage wegstuurde. Eén van hen draaide zich om en toonde een zilverkleurig wapen.

“Hij dacht even dat hij dood zou gaan”, zegt een medewerker van Slachtofferhulp, die namens de beveiliger aanwezig is.

Volgens de beveiliger leek het aanvankelijk op een echt vuurwapen, maar toen hij een klikgeluid hoorde, vermoedde hij dat het om een klappertjespistool ging. De politie was snel ter plaatse en trof inderdaad een speelgoedwapen aan.

‘Ik wist niet dat het niet mocht’

De verdachte verklaarde bij de politie dat hij alleen wilde laten zien dat het pistool nep was, en dat hij daarom ‘tak tak tak’ erbij zei. “Ik wist niet dat het niet mocht”, zou hij hebben gezegd.

De medewerker van Slachtofferhulp vroeg namens de beveiliger om een schadevergoeding van 600 euro. “Het gaat goed, maar hij is wel meer op zijn hoede en sneller bang”, vertelt zij.

Verdachte onvindbaar

De rechter en officier van justitie weten weinig over de verdachte. Hij zou destijds in een asielzoekerscentrum hebben gewoond, maar vermoedelijk niet meer in Nederland verblijven.

De officier noemt het ‘een heel serieus feit’ om met een nepwapen te dreigen. “Het is heel naar voor meneer.” Toch neemt de ernst volgens hem af, omdat het uiteindelijk slechts om een klappertjespistool ging.

Aangezien de verdachte onvindbaar is, zou een taakstraf volgens de officier alleen maar extra werk voor de reclassering opleveren. Normaal gesproken zou een taakstraf van zo’n vijftig uur passend zijn, maar in dit geval eist de officier drie weken voorwaardelijke gevangenisstraf.

Over de schadevergoeding zegt hij: “Ik denk persoonlijk dat hij er recht op heeft, maar juridisch gezien is dat niet zo.”

‘Een knullige situatie’

“De beveiliger schrikt zich een hoedje”, merkt de rechter op. Toch benadrukt ze dat de verdachte zich waarschijnlijk niet volledig bewust was van zijn handelen en niet de bedoeling had om angst aan te jagen.

“Het is een beetje een knullige situatie”, zegt de rechter. Ze sluit zich aan bij het oordeel van de officier: een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken en geen schadevergoeding. Mocht de verdachte binnen twee jaar terugkeren naar Nederland en opnieuw in de fout gaan, dan moet hij de straf alsnog uitzitten.