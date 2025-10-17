Met DUIC naar rechtbank Utrecht: dwang en dreiging met naaktfoto’s van ex

Voor deze nieuwe rubriek volgt DUIC kleinere, lokale rechtszaken die in Utrecht voor de politierechter komen. We zitten erbij in de rechtszaal en doen verslag.

In de wachtruimte zitten de verdachte, zijn advocaat en de tolk. De sfeer is ontspannen. “Ik probeer altijd rekening te houden met uitloop”, zegt de advocaat tegen de tolk. Zij antwoordt dat haar wachttijd niet vergoed wordt. De zaak gaat uiteindelijk drie kwartier later van start.

Het slachtoffer in de zaak is een vrouw uit Utrecht. De verdachte is een man van 30. Hij woont in Spanje, maar verblijft regelmatig bij vrienden of familie in Nederland om te werken. Hij wordt verdacht van het afdwingen van contact met zijn ex-vriendin. Hij zou haar hebben bedreigd met teksten als ‘ik ga je doodmaken’ en ‘je familie gaat verdrietig worden om wat er met jou gaat gebeuren’.

Daarnaast dreigde hij naaktfoto’s van de vrouw aan haar familie te tonen. De Utrechtse deed op 25 juni en 9 juli aangifte.

‘Moeder vond het geen probleem’

De verdachte erkent dat hij de foto’s aan haar moeder heeft laten zien. “Haar moeder zag mij als een eigen zoon. Ze vond het geen probleem als ik die liet zien”, verklaart hij via de tolk.

De rechter wijst hem echter op de verklaring van de moeder tegenover de politie. Daarin zegt ze dat ze weigerde de foto’s te bekijken. Ook stelt ze dat de man met vrienden aan haar deur stond en dat hij tijdens de relatie controlerend en streng was. Volgens haar bracht het dreigen met de foto’s grote schaamte teweeg binnen de familie. De verdachte ontkent dit alles.

Contactverbod

Het slachtoffer is niet aanwezig in de rechtszaal. Haar advocaat leest een verklaring voor. “Ze wil geen schadevergoeding, alleen dat hij haar met rust laat.” Volgens haar advocaat is de vrouw bang volledig ontregeld te raken bij een confrontatie.

“Ze schaamt zich diep en vreest hem tegen te komen”, zegt de advocaat. Ook wees ze erop dat de relatie met de familie van het slachtoffer al gespannen was en dat de dreigementen dit verergerden. Daarom eist de slachtofferadvocaat een contact- en locatieverbod.

Bewezen

De officier van justitie acht beide feiten – bedreiging en het afdwingen van contact – bewezen. Volgens haar was er voldoende bewijs, namelijk in de vorm van berichten en een gedeeltelijke bekentenis.

Omdat de verdachte geen vast adres heeft in Nederland, acht ze een taakstraf niet uitvoerbaar. Ze eist een gevangenisstraf van vier weken, waarvan twee weken voorwaardelijk. Ook zij eist een contact- en locatieverbod.

Veel onduidelijk

“Ik verbaas me hoe makkelijk de officier van justitie tot een bewezen verklaring komt”, reageert de advocaat van de verdachte. Volgens haar is het onduidelijk wanneer bepaalde berichten zijn verstuurd en is niet aangetoond dat alles in de genoemde periode is gebeurd. Zij pleit daarom voor vrijspraak.

De verdachte zelf zegt in zijn laatste woord: “Sinds ik jong ben hoor ik dat er in Nederland rechtvaardigheid is, maar nu lijkt de officier alleen de kant van het slachtoffer te kiezen.”

Kwetsbaar en gevoelig

De rechter oordeelt dat de bedreigingen niet bewezen kunnen worden door onduidelijkheden in het politiedossier. De berichten kunnen niet allemaal als bewijs worden gebruikt. Wel acht zij bewezen dat de verdachte de vrouw onder druk zette om contact te houden en dreigde de foto’s aan haar familie te tonen.

De man krijgt een werkstraf van 60 uur, waarvan 12 uur in mindering vanwege zes dagen voorarrest. Daarnaast krijgt hij een contact- en locatieverbod van 200 meter rondom de woning van het slachtoffer, omdat het recent is gebeurd. De rechter vermoedt dat hij na de veroordeling anders opnieuw contact met haar zal zoeken. “Er is misbruik gemaakt van haar kwetsbaarheid en van de gevoeligheid van het onderwerp in haar familie en cultuur,” zegt de rechter.

