Met DUIC naar rechtbank Utrecht: ‘Klap op kop zonder reden’ bij Potterstraat leidt tot celstraf

Voor deze rubriek volgt DUIC lokale rechtszaken die in Utrecht voor de politierechter komen. We zitten erbij in de rechtszaal en doen verslag.

“De verdachte komt niet, voor het geval u spanning had”, zegt de rechter tegen het slachtoffer, dat samen met zijn advocaat in de zaal zit. Omdat de advocaat van de verdachte niet gemachtigd is om namens hem te spreken, vraagt hij om aanhouding van de zaak. Hij stelt dat de dagvaarding de man door een taalbarrière mogelijk niet goed heeft bereikt. De officier van justitie vindt echter dat de dagvaarding wél correct is betekend.

De rechter trekt zich enkele minuten terug om de stukken te bekijken. Terwijl hij weg is, legt de slachtofferadvocaat aan het slachtoffer uit wat dit betekent. “Ik vind dat de dagvaarding geldig is”, zegt de rechter bij terugkomst. “Meneer had op de hoogte moeten zijn van de zitting.”

Het incident bij de Potterstraat

De 38-jarige Poolse verdachte wordt ervan beschuldigd op 20 juli 2025 een jonge man in het gezicht te hebben geslagen voor de Albert Heijn aan de Potterstraat. Het slachtoffer was naar binnen gegaan, terwijl zijn vriendin buiten stond te wachten. Toen hij terugkwam, zag hij dat zij voor de winkel in gesprek was. De verdachte liep vervolgens op hem af, begroette hem met “Hey brother” en vroeg om geld.

Het slachtoffer reageerde niet en liep naar zijn vriendin toe, waarop hij een klap in zijn gezicht kreeg. De vriendin zag dit gebeuren. De politie kwam ter plaatse en hield de man aan. Hij verzette zich, wilde de politiewagen niet in en kreeg uiteindelijk een spuugmasker op.

Ontkenning

De verdachte ontkent zowel het vragen om geld als het uitdelen van de klap. “Al 38 jaar, zo lang ik leef, heb ik nooit om geld gevraagd”, verklaarde hij bij de politie. Hij wees erop dat hij geen bloed of sporen op zijn handen had.

De man woont inmiddels weer in Polen, maar verbleef sinds 2020 in Nederland. Hij vertelde dat hij in een moeilijke periode zat door het overlijden van zijn kind en een miskraam van zijn vriendin. Bovendien kampt hij met alcoholproblemen en had hij op de dag van het incident gedronken. De rechter vraagt hoe het nu met hem gaat, maar de advocaat kan zonder machtiging niet antwoorden.

De man heeft een strafblad: eerder is hij veroordeeld voor vernieling en diefstal. Hij heeft nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 dagen openstaan.

‘Gekke zaak’

De slachtofferadvocaat vraagt 180 euro voor beschadigde AirPods en 250 euro immateriële schade voor onder meer een bloedlip.

Volgens de officier van justitie zijn de foto’s van het letsel, de verklaring van de vriendin en de politierapporten voldoende bewijs. “Het is eigenlijk best wel een gekke zaak”, zegt ze. “De aanleiding is onduidelijk, meneer ontkent, en het lijkt nergens over te gaan.”

Normaal zou er een geldboete passend zijn, maar omdat de man geen financiële middelen heeft, zet de officier dat om. Ze eist een gevangenisstraf van zeven dagen, waarvan zes voorwaardelijk, met aftrek van de dag die hij al heeft vastgezeten. Het beschadigen van de AirPods kan volgens haar niet bewezen worden, maar de 250 euro immateriële schade eist ze wel. Ook vraagt ze om de eerdere voorwaardelijke straf van 18 dagen alsnog ten uitvoer te leggen.

Zinloos geweld

De rechtbank acht de mishandeling bewezen. “Met de strafeis ben ik het niet eens; die verhoog ik”, zegt de rechter. Hij noemt het gedrag van de verdachte “zeer irritant” en “zinloos geweld” dat zorgt voor onveiligheidsgevoelens. De schade aan de AirPods vindt hij niet bewezen, maar de 250 euro immateriële schade wordt wel toegekend.

“Hij geeft zonder reden een klap voor zijn kop”, zegt de rechter over de verdachte. Hij legt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven dagen op én de volledige 18 dagen van de eerdere voorwaardelijke straf.