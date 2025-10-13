Met DUIC naar rechtbank Utrecht: man verdacht van inbraak bij eigen zussen

Voor deze nieuwe rubriek volgt DUIC kleinere, lokale rechtszaken die in Utrecht voor de politierechter komen. We zitten erbij in de rechtszaal en doen verslag.

De strafzitting in de rechtbank Utrecht begint later dan gepland. “Ondanks de uitloop krijgt uw zaak alle tijd”, zegt de rechter tegen de 50-jarige inwoner van IJsselstein. De man wordt verdacht van twee inbraken, beide bij zijn eigen zussen.

Uit onderzoek zou blijken dat de man op 22 en 23 september 2022 mogelijk heeft ingebroken in de woningen van zijn zussen. Op dat moment was de familie, inclusief de verdachte, aanwezig op een bruiloft, maar de man vertrok eerder dan de rest. Rond 15.00 uur werd er ingebroken bij de eerste zus, en diezelfde nacht rond 02.00 uur bij andere zus. Beiden wonen in Utrecht. Daarbij werden juwelen, sieraden, munten, tassen en geld buitgemaakt.

“Ik heb hier niks mee te maken”, zegt de verdachte in de rechtszaal. Bij de politie verklaarde hij eerder niets over zijn vroege vertrek van de bruiloft. Nu zegt hij dat “iedereen al aan het afronden was”, en dat hij daarom eerder wegging.

Bewijs

De familie had enkele jaren geleden een zender onder zijn auto geplaatst. Via die zender zagen zij dat hun broer de dag na de inbraken naar een juwelier reed, maar de politie kon dit niet bevestigen.

Bij het huis van een van zijn zussen zijn vingerafdrukken gevonden op een raam. In het appartementencomplex van de andere zus is op camerabeelden te zien hoe een man met een deken over zich heen het gebouw inloopt. Volgens de politie is de verdachte te herkennen op de beelden wanneer een man weer naar buiten loopt, maar de verdachte ontkent: “Ik ben het niet. Ik was daar niet.”

De verdachte is eerder veroordeeld voor huiselijk geweld en heeft zich in 2016 schuldig gemaakt aan diefstal. Toch zegt hij nu een ander leven te leiden. Hij werkte als zzp’er in de zorg, maar kan dat momenteel niet meer doen. Hij is namelijk door de vriend van zijn ex-vrouw aangereden en zestien keer met een mes gestoken. Daardoor heeft hij meerdere operaties ondergaan en spreekt hij nu regelmatig met een psycholoog. Mede om die reden kwam de zaak pas nu voor de rechter. “Bewonderenswaardig dat u hier vandaag bent”, zegt de officier van justitie.

Twijfels

De officier benadrukt dat de buit nooit bij de verdachte is aangetroffen. Ze herkent hem bovendien niet op de camerabeelden en vindt zijn verklaring over de vingerafdrukken aannemelijk. Hij vertelde namelijk dat hij de nacht voor de bruiloft bij zijn zus had gelogeerd daarvoor had geklust in haar huis. “Ik heb mijn grote twijfels, en bij twijfel moet vrijspraak volgen”, zegt de officier. Ze eist daarom vrijspraak voor beide feiten.

Vrijspraak

De rechter sluit zich daarbij aan. Ook de advocaat van de verdachte vindt het bewijs onvoldoende en noemt de sporen “goed te verklaren”. De rechter, officier en advocaat zijn het met elkaar eens. Het oordeel van de politierechter luidt: vrijspraak.

