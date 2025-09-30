Met DUIC naar rechtbank Utrecht: rijden zonder rijbewijs en onder invloed van ‘forse hoeveelheden’ verdovende middelen

Voor deze nieuwe rubriek volgt DUIC kleinere, lokale rechtszaken die in Utrecht voor de politierechter komen. We zitten erbij in de rechtszaal en doen verslag.

Driekwartier later dan gepland begint de strafzitting. In de rechtszaal is geen publiek aanwezig, en ook de verdachte zelf ontbreekt. Zijn advocaat is gemachtigd om namens hem te spreken. Het gaat om een 32-jarige man uit Utrecht.

De rechter vraagt naar de afwezigheid van de verdachte. “Hij heeft een nekoperatie ondergaan en moet sindsdien platliggen”, legt zijn advocaat uit. Vervolgens wijst de rechter op het strafblad van de man: een dossier van maar liefst 36 pagina’s. Dit keer wordt hij beschuldigd van rijden onder invloed van cannabis, GHB en alcohol, én van rijden zonder rijbewijs. Uit zijn dossier blijkt dat hij vaker onder invloed heeft gereden.

Fel shirt

Op 2 juni 2024 kwam er rond middernacht bij de politie een melding binnen: in Utrecht zou een man zwaar onder invloed op een snorfiets rijden. Toen agenten arriveerden, stond de verdachte naast de snorfiets, met het voertuig in zijn hand. Volgens zijn verklaring – voorgelezen door de rechter – had hij niet gereden. Camerabeelden toonden echter een man in een fel shirt, identiek aan dat van de verdachte tijdens zijn aanhouding, die wel degelijk op de snorfiets reed.

Uit blaas- en bloedonderzoek bleek dat de man aanzienlijke hoeveelheden alcohol, GHB en cannabis in zijn lichaam had. Volgens zijn advocaat hangt dit samen met zijn langdurige verslavingsproblematiek. “In die periode gingen bij hem alle remmen los”, verklaarde de advocaat, die de verdachte al vijf jaar bijstaat.

Kip masala

Na de aanhouding zou de verdachte hebben aangegeven opgenomen te willen worden. In augustus 2024 zat hij een korte straf uit, waarna klinische opname mogelijk was. Maar volgens de advocaat werd zijn cliënt bij vrijlating overvallen door die optie. “Zijn vriendin had hem kip masala beloofd”, aldus zijn advocaat.

Volgens de advocaat gaat het inmiddels beter met de man. Van zijn vriendin mag hij geen GHB gebruiken, omdat ze hem anders verlaat. Ook zou hij nuchter willen blijven voor zijn ernstig zieke vader.

Twee strafbare feiten

De officier van justitie stelt dat er sprake is van twee strafbare feiten: rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Ze eist daarom een taakstraf van twaalf uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor zes maanden. De officier en de advocaat zijn het erover eens dat ‘het bloedonderzoek niet liegt’, al pleit de advocaat voor een lagere taakstraf van tien uur, omdat zijn cliënt vanwege zijn nekproblemen moeite heeft met het uitvoeren van een taakstraf. Bovendien staan er nog eerdere taakstrafuren open.

De rechter acht beide feiten bewezen en volgt de eis van de officier, ondanks de ontkenning van de verdachte. De camerabeelden en het bloedonderzoek zijn volgens haar genoeg bewijs.

