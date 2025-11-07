Met DUIC naar rechtbank Utrecht: twijfel over bewijs in zaak rond huiselijk geweld

Voor deze rubriek volgt DUIC lokale rechtszaken die in Utrecht voor de politierechter komen. We zitten erbij in de rechtszaal en doen verslag.

Een volle klas schuift de rechtszaal binnen en neemt plaats achter de verdachte. “Ze zijn er niet speciaal voor jou, maar gewoon om te zien hoe het hier gaat”, zegt de rechter tegen de verdachte. Een vriend van hem zit tussen de klas in het publiek.

De 38-jarige man, geboren in Israël en woonachtig in Baexem, staat terecht op verdenking van mishandeling van zijn ex-echtgenote. Hij zou haar tussen mei en juni 2023 hebben geslagen, geschopt en met een mes hebben verwond. Zij woonden toen samen in Utrecht.

‘Ik heb haar nooit geslagen’

De man ontkent alle aantijgingen. “Ik heb op geen enkele manier iemand geslagen. Niet haar, niemand”, zegt hij. Volgens hem ging zijn ex-vrouw kort na het vermeende incident nog met hem mee naar het vliegveld om hem uit te zwaaien. “Toen was er niets aan de hand.”

Het stel had sinds augustus 2021 een relatie en trouwde datzelfde jaar in Irak. Volgens het slachtoffer veranderde het gedrag van haar man nadat hij begin 2023 een verblijfsvergunning kreeg. In haar aangifte beschreef ze dat hij haar meerdere keren heeft geslagen, aan haar haren trok, spuugde en met een mes krassen op haar bovenarm veroorzaakte.

Verklaringen van familie en onduidelijke foto’s

De zus van het slachtoffer verklaarde dat ze blauwe plekken op de benen en krassen op de armen van haar zus zag in mei en juni 2023. Ook haar ouders bevestigen dat ze veranderingen merkten in het gedrag van de verdachte. Toch is het bewijs niet eenduidig: op de foto’s van het letsel staat 2023, terwijl in het proces-verbaal 2024 genoteerd staat.

“Hoe kan iemand zo ver gaan om zichzelf te verwonden om dit in scène te zetten?”, vraagt de verdachte zich hardop af. De rechter reageert: “Maar zij zegt dat ú het gedaan heeft.” De man herhaalt het niet te hebben gedaan. “Ik ben bereid te zweren.”

Geen verblijfsvergunning meer

Door de scheiding verloor de verdachte zijn verblijfsvergunning. Hij werkt momenteel als glazenwasser en heeft geen strafblad. Volgens de officier blijkt uit de schriftelijke verklaring van het slachtoffer dat de afgelopen jaren zwaar voor haar zijn geweest.

‘Lastige huiselijk geweld-zaak’

“Het is een lastige huiselijk geweld-zaak”, zegt de officier. “Er zijn foto’s van letsel, maar ook een stellige ontkenning. De verklaringen staan lijnrecht tegenover elkaar.” Omdat er geen objectieve bewijzen zijn en de foto’s pas later van een datum zijn voorzien, vraagt de officier om vrijspraak.

De advocaat van de verdachte sluit zich daarbij aan. “De data zijn onduidelijk, de aangifte is laat gedaan en er ontbreekt wettig bewijs”, zegt zij.

Vrijspraak

De rechter geeft aan kort tijd nodig te hebben om tot een oordeel te komen. In de wachtruimte zegt de advocaat van de verdachte: “Ik denk dat hij niet had verwacht dat de officier om vrijspraak zou vragen”.

Wanneer de rechter het onderzoek heeft gesloten, mag iedereen terug de zaal in. “Ik zal met de deur in huis vallen: ik ga u vrijspreken.”