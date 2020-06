Michael P. krijgt strafvermindering vanwege hardhandige arrestatie

Michael P. krijgt vier maanden strafvermindering op de celstraf die hij heeft gekregen voor het doden en verkrachten van Anne Faber. De Hoge Raad heeft dat bepaald omdat hij niet goed behandeld is tijdens zijn hardhandige arrestatie.

Michael P. werd, nadat hij verdachte was geworden bij de vermissing van Anne, hardhandig gearresteerd. Na de arrestatie bleek P. gewond te zijn, zo had hij onder andere een afgescheurd stuk bot in de schouder.

P. heeft aangifte gedaan tegen het bij zijn arrestatie betrokken aanhoudingsteam. Het Openbaar Ministerie heeft deze aangifte geseponeerd. Tegen deze beslissing diende P. bij het hof een klacht in. Het hof vond die klacht gegrond.

Strafvermindering

De rechter heeft nu besloten dat de rechten van Michael P. geschonden zijn en dat daarom een strafverlaging van vier maanden op zijn plaats is.

Michael P. is eerder veroordeeld tot 28 jaar cel met tbs voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber in september 2017.