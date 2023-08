Minderjarige jongen (16) gearresteerd voor overvallen op Albert Heijn Lunetten

De politie heeft dinsdag een 16-jarige jongen aangehouden omdat hij verdacht wordt van het plegen van twee overvallen op de Albert Heijn in Lunetten in Utrecht. De supermarkt werd op 14 en 17 juli beroofd en de politie sprak vlak na de tweede overval al het vermoeden uit dat het waarschijnlijk om dezelfde dader ging.

Bij de eerste overval werd een medewerker van de servicebalie bedreigd met een mes. Na een greep in de kassa ging de dader er destijds vandoor. Het incident maakte veel impact op zowel het personeel van de Albert Heijn als klanten die op het moment van de overval in de supermarkt aanwezig waren. De politie zei er dan ook alles aan te doen de verdachte zo snel mogelijk aan te houden.

17 juli was het echter weer raak bij dezelfde Albert Heijn. Het personeel van de supermarkt werd weer geconfronteerd met een overvaller. Ook deze persoon dreigde met een mes en ging er ook na een greep in de kassa vandoor. De politie liet toen al weten dat het vermoedelijk om dezelfde dader ging.

In het onderzoek naar beide delicten kwam een minderjarige verdachte in beeld. De politie laat woensdag weten dat deze 16-jarige jongen dinsdag is aangehouden. Hij zit momenteel vast voor verhoor.