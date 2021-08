Minderjarige jongen (16) onder bedreiging van een mes bestolen in Máximapark in Utrecht

Een minderjarige jongen is zaterdagavond onder bedreiging van een mes beroofd in het Máximapark in Leidsche Rijn. Even later werd een eveneens minderjarige verdachte gearresteerd.

Het 16-jarige slachtoffer werd in het park gedwongen spullen af te staan. De verdachte ging er daarna vandoor.

Niet veel later wisten agenten een 17-jarige jongen aan te houden in het Vlinderpark, een gebied dat grenst aan het Máximapark. De verdachte had zowel de gestolen spullen als een mens op zak.

Wat voor spullen er waren gestolen is niet bekend.