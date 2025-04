Minderjarige jongen mishandeld en beroofd op Dafne Schippersbrug in Utrecht

Een minderjarige jongen is dinsdag mishandeld en beroofd op de Dafne Schippersbrug in Utrecht. De politie heeft inmiddels zeven minderjarige verdachten aangehouden, maar is nog op zoek naar getuigen.

Kort na het incident wist de politie in de omgeving zeven verdachten te arresteren. Het ging om jongens van 14 en 15 jaar oud. Zij komen allemaal uit Utrecht.

Een van de verdachten had een horloge op zak die even daarvoor was gestolen van het slachtoffer. De politie heeft dit horloge in beslag genomen. De verdachten zitten vast voor onderzoek en verhoor. Het is onbekend welk letsel het slachtoffer heeft opgelopen.

De politie schrijft tot slot: “In verband met het onderzoek zoekt de politie nog meerdere getuigen – onder andere fietsers – die tijdens de beroving op de brug aanwezig waren. Graag komen we met deze getuigen in contact voor het afleggen van een verklaring.”