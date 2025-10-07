Mishandeling in supermarkt Utrechtse binnenstad, mogelijk vanwege genderidentiteit

In een supermarkt aan de Potterstraat in het centrum van Utrecht is maandagavond een persoon bedreigd en mishandeld, vermoedelijk vanwege diens genderidentiteit en de manier waarop die tot uiting kwam. Het slachtoffer raakte meerdere keren in conflict met onbekende mannen. Dat meldt de politie in een getuigenoproep.

Het incident vond rond 23.55 uur plaats in de Albert Heijn aan de Potterstraat. Het slachtoffer bevond zich op dat moment in de supermarkt en werd daar geslagen door een onbekende man. Deze man was in gezelschap van een andere man. Een vrouw die het zag gebeuren, sprak het tweetal aan, waarna de mannen de winkel verlieten.

Vervolgens werd het slachtoffer bij de uitgang opgewacht door meerdere mannen. Er ontstond opnieuw een confrontatie, waarbij onder andere de telefoon van het slachtoffer werd vernield. De beveiliger van de supermarkt sprak de groep aan en zette hen vervolgens de winkel uit.

Tips

De politie zoekt getuigen of mensen met tips over de groep mannen. Wie meer weet, kan contact opnemen via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem. Ook laat de politie weten dat personen die zich onveilig voelen door dit incident en hierover willen praten, contact kunnen opnemen met iemand van Roze in Blauw (de lhbtqi+-gemeenschap van de politie) via 088-1691234.