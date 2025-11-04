Twee minderjarigen aangehouden na steekincident onder het Bollendak

Op het Stationsplein in Utrecht is maandagavond een persoon lichtgewond geraakt door een steekincident. Kort na de melding hield de politie, met hulp van cameratoezicht, twee minderjarige verdachten aan. Hun betrokkenheid wordt nog onderzocht.

De melding van de steekpartij kwam volgens een woordvoerder van de politie rond 21.00 uur binnen. Agenten zetten het terrein voor de KFC onder het Bollendak af. Meerdere politieauto’s en een ambulance waren ter plaatse.

Eerder die avond, rond 20.00 uur, kreeg de politie al melding van een vechtpartij bij Hoog Catharijne, bij de ingang van het station. Toen agenten arriveerden, troffen zij niemand aan. Ongeveer een uur later kwam opnieuw een melding binnen — dit keer van een steekpartij op dezelfde locatie. “Het slachtoffer bleek zich te hebben verscholen in een snackbar op het Stationsplein”, aldus een politiewoordvoerder.

De tekst loopt door onder de foto

Uit camerabeelden bleek uiteindelijk dat de steekpartij al rond 19.30 uur plaatsvond. Volgens de woordvoerder ontstond het incident waarschijnlijk na een vechtpartij tussen twee personen, waar meerdere mensen zich bij voegden.

Kort na de steekpartij kon de politie, met hulp van cameratoezicht, twee minderjarige verdachten aanhouden. Hun betrokkenheid bij het incident wordt nog onderzocht.

De politie doet verder onderzoek naar wat er maandagavond precies is gebeurd.