Mogelijk twee explosies op Tigrisdreef in Utrechtse wijk Overvecht; politie zoekt getuigen

Op de Tigrisdreef in de wijk Overvecht in Utrecht zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vermoedelijk twee explosies geweest. De politie kreeg meldingen van harde knallen om 23.30 en 2.30 uur.

Omwonenden van de Tigrisdreef hoorden donderdagavond rond 23.30 uur een harde knal, waarop ze de politie belden. Agenten zijn vervolgens naar de Tigrisdreef toegegaan, maar troffen daar niemand aan. Ook was er geen schade.

Later die nacht, rond 2.30 uur, was het weer raak. Omwonenden belden na een harde knal opnieuw de politie, die weer naar de Tigrisdreef ging. Dit keer was er wel schade, aan een woning.

De politie onderzoekt beide zaken en heeft afgelopen nacht buurtonderzoek gedaan. Verder hoopt de politie in contact te komen met mensen die iets gezien hebben of camerabeelden hebben. “Heeft u vermoedens wie hierachter zit/zitten? Tip dan uw informatie.”