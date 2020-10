Mogelijke drugsdealer gearresteerd in Noordse Park in Utrecht

Een mogelijke drugsdealer is maandagavond aangehouden in het Noordse Park in Utrecht. De verdachte werd even daarvoor gecontroleerd door de politie, maar zette het op een gegeven moment op een lopen.

Rond 19.30 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er een drugsdeal zou hebben plaatsgevonden. Agenten die poolshoogte gingen nemen troffen de verdachte in zijn auto aan de Tichelaarslaan in de wijk Ondiep.

“Na een uitvoerige controle op de Opiumwet werd het de verdachte waarschijnlijk te heet onder zijn voeten”, schrijft de politie op sociale media. De verdachte ging ervandoor en rende het Noordse Park in.

Fiets

Bij de achtervolging werd de politie geholpen door een voorbijganger. Deze leende namelijk zijn fiets uit aan een van de agenten.

De verdachte werd niet veel later aangehouden. Tijdens zijn vlucht gooide hij alle drugs die hij op zak had weg. De middelen werden later teruggevonden.