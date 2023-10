Mogelijke drugsdealer rijdt auto total loss in Utrecht na achtervolging met politie

Een mogelijke drugsdealer is zaterdag tijdens zijn vlucht voor de politie tegen een boom in Utrecht gereden. Het voertuig is total loss en de verdachte zelf is aangehouden.

Agenten van de eenheid Stichtse Vecht zagen de man, die eerder al een keer was aangehouden voor de handel in drugs, rondrijden. “Toen wij hem een stopteken gaven, begon hij vreemd rijgedrag te vertonen. Hij reed langzaam door en reed tweemaal hetzelfde rondje. Daarna ging het gas erop en reed hij met zeer hoge snelheid over de verkeersdrempels zodat de vonken er vanaf vlogen”, schrijft de politie op sociale media.

In Utrecht vloog de verdachte uit de bocht en belandde het voertuig tegen een boom. De man bleef ongedeerd maar de auto is volgens de politie total loss. In het voertuig werden meerdere zakjes met drugs gevonden.

Daarnaast bleek ook dat de bestuurder onder invloed was van verdovende middelen. De verdachte is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd.