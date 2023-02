Mogelijke drugsdealer vlucht voor Utrechtse politie en wordt daarbij geholpen door ‘bekenden’ Bron: Politie Utrecht Stad

Een mogelijke drugsdealer is afgelopen nacht na een achtervolging aangehouden in de omgeving van de Croeselaan in Utrecht. Tijdens de arrestatie probeerde de verdachte zich los te wurmen en hij werd hierbij geholpen door ‘mogelijke’ bekenden.