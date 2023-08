Mogelijke plofkraker probeert zondag tevergeefs uit handen van Utrechtse politie te blijven

Een man die mogelijk betrokken is bij een of meerdere plofkraken in Duitsland is zondag aangehouden in Utrecht. De verdachte probeerde nog op meerdere manieren de politie te slim af te zijn, maar dat was tevergeefs.

De politie was al even naar de man op zoek en zondag bestond het vermoeden dat hij zich in een woning in Utrecht bevond. “We hebben de woning afgezet en we hielden rekening met een vluchtplan. We waren op meerdere scenario’s voorbereid”, schrijft de politie op sociale media.

Vlak nadat agenten aanbelden bij het huis sprong een man van het balkon naar beneden. Dat bleek echter iemand anders te zijn, die mogelijk de politie af wilde leiden. “Helaas had dit geen effect.”

Auto

De echte verdachte probeerde via een raam aan de voorkant weg te komen, maar daar werd hij opgewacht door agenten. “We konden hem zonder veel bombarie aanhouden en insluiten.” Tijdens het vervoer probeerde de man het raam van de politieauto te slopen om mogelijk op die manier nog te vluchten, maar ook dit lukte niet.

“Nu mag hij afwachten of de uitlevering goedgekeurd gaat worden naar Duitsland. Vaak is dit van tevoren al afgetikt voordat de veroordeelde internationaal gesignaleerd wordt. […] Voor een aandeel in het plegen van plofkraken staat al gauw 8 jaar.”