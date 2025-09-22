 Motoragent zwaargewond na aanrijding in Utrecht; politie zoekt getuigen Motoragent zwaargewond na aanrijding in Utrecht; politie zoekt getuigen
Zoeken

Nieuws

Motoragent zwaargewond na aanrijding in Utrecht; politie zoekt getuigen

Motoragent zwaargewond na aanrijding in Utrecht; politie zoekt getuigen
Politiebureau bij het Paardenveld. Foto: Cas Bergsma
De politie is op zoek naar getuigen van een verkeersongeval aan de Willem van Noortstraat in Utrecht, waarbij een 36-jarige motoragent zwaargewond is geraakt. De agent werd zondag 21 september aangereden door een bezorgauto. De 36-jarige bestuurder van het voertuig is aangehouden.

De politie is op zoek naar getuigen van een verkeersongeval aan de Willem van Noortstraat in Utrecht, waarbij een 36-jarige motoragent zwaargewond is geraakt. De agent werd zondag 21 september aangereden door een bezorgauto. De 36-jarige bestuurder van het voertuig is aangehouden.

Volgens de politie reed de agent zondagmiddag rond 17.30 uur op zijn dienstmotor door de Willem van Noortstraat in de Vogelenbuurt, toen hij werd aangereden door een bezorgauto. Hij raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de bestuurder van de auto, een man uit Utrecht, aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het ongeval, waarbij volgens de politie wordt gekeken of de bestuurder onder invloed was van verdovende middelen. De verdachte is inmiddels vrijgelaten in afwachting van het onderzoek.

Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen van het ongeval en verzoekt mensen met camerabeelden zich te melden via het online tipformulier, de gratis tiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

DUIC TV