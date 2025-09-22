Motoragent zwaargewond na aanrijding in Utrecht; politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van een verkeersongeval aan de Willem van Noortstraat in Utrecht, waarbij een 36-jarige motoragent zwaargewond is geraakt. De agent werd zondag 21 september aangereden door een bezorgauto. De 36-jarige bestuurder van het voertuig is aangehouden.

Volgens de politie reed de agent zondagmiddag rond 17.30 uur op zijn dienstmotor door de Willem van Noortstraat in de Vogelenbuurt, toen hij werd aangereden door een bezorgauto. Hij raakte zwaargewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de bestuurder van de auto, een man uit Utrecht, aangehouden. Er wordt onderzoek gedaan naar het ongeval, waarbij volgens de politie wordt gekeken of de bestuurder onder invloed was van verdovende middelen. De verdachte is inmiddels vrijgelaten in afwachting van het onderzoek.

Getuigen gezocht