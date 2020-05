Neef Ridouan T. in cel gearresteerd voor moordpoging met sloophamer in Utrecht

Anouar T. is vorige week in zijn cel aangehouden omdat hij wordt verdacht van een moordpoging in Utrecht in oktober 2019. Deze neef van crimineel Ridouan T. zat al vast voor mogelijke betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat meldt het AD.