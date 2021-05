Negen jaar cel voor Utrechtse vader die gezin op sadistische wijze mishandelde

Een 44-jarige man uit Utrecht heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan excessief, veelvuldig en mensonterend huiselijk geweld. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 9 jaar. Ook mag hij de komende jaren geen contact opnemen met zijn ex-vrouw, kinderen en haar familie.

Jarenlang terroriseerde de man het gezin. Vanaf 2007 mishandelt hij stelselmatig zijn vrouw en kinderen. Het blijft niet alleen bij het slaan en trappen. Zo pakt hij op een gegeven moment met een tang de tong van de vrouw vast en trekt haar op die manier door de woning. Ook dwingt hij zijn echtgenoot ontlasting van hun kinderen te eten en te drinken.

Op 7 juni 2020 doet de vrouw aangifte. Kort daarvoor heeft de man geprobeerd zijn vrouw te doden door met een mes in haar bovenbeen te steken. Ook heeft hij kokend water over haar borsten gegoten.

De rechtbank noemt de handelingen van de man uitzonderlijk, sadistisch en wreed. Bijzonder wreed voor de vrouw, maar ook richting de kinderen, is dat hij haar jarenlang heeft mishandeld, gekleineerd, beledigd en bedreigd waar de kinderen bij waren. Bovendien heeft de man de kinderen aangezet om hun moeder te mishandelen. De rechtbank vindt dat de man daarmee ook de kinderen (psychisch) heeft mishandeld.

Geen tbs

Sinds de aangifte hebben verschillende deskundigen geprobeerd om een beeld van de man te schetsen. Hij weigert alleen iedere medewerking. Zo is juridisch ook niet vast komen te staan of de man lijdt aan een stoornis. Het is daarom voor de rechtbank ook niet mogelijk om een tbs-maatregel op te leggen.

De officier van justitie had gevraagd om – indien de rechtbank geen tbs oplegt – een gevangenisstraf van 8 jaar. De rechtbank vindt dat te weinig en legt de man een celstraf op van 9 jaar. Daarnaast zeggen deskundigen van het Landelijk Expertise Centrum Eer gerelateerd Geweld dat er een kans bestaat op eerwraak. De rechtbank legt daarom een contactverbod op en een maatregel die het mogelijk maakt om de man na afloop van de gevangenisstraf nog beperkingen op te leggen bijvoorbeeld in de contacten met zijn vrouw en kinderen.