Nep-dates in Lunetten in Utrecht eindigen in berovingen

In de afgelopen maanden zijn meerdere personen beroofd op de Normandië in de Utrechtse wijk Lunetten, nadat slachtoffers online een date hadden gemaakt. Twee verdachten zijn aangehouden, maar de politie komt graag in contact met mogelijk andere slachtoffers.

De politie startte een onderzoek, nadat een eerste melding werd gemaakt van een beroving. Op 15 februari had een slachtoffer een online een dateafspraak gemaakt, waarbij de ontmoeting zou plaatsvinden op de Normandië in Lunetten. Op het moment dat het slachtoffer aan het wachten is wordt hij beroofd.

Tweede en derde beroving

Op zondag 3 en vrijdag 15 maart vonden er ook soortgelijke berovingen plaats. Eerst werd online een dateafspraak gemaakt en was de ontmoetingslocatie de Normandië. Ook deze slachtoffers hadden een korte ontmoeting met hun date, waarna ook zij onder dreiging van een vuurwapen werden beroofd van geld en enkele persoonlijke goederen.

Onderzoek leidt naar 18-jarige en 19-jarige verdachten

Zaterdag 16 maart werden twee personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze berovingen. Het gaat om een 18-jarige man en 19-jarige vrouw, beiden uit Utrecht. Ze zitten op dit moment nog vast.

De politie vermoedt dat er meerder slachtoffers zijn, maar dit mogelijk vanwege verschillende persoonlijke redenen nog niet hebben gemeld. De recherche roept daarom slachtoffers op aangifte te doen.