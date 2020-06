Nepagent met wapen en 6.000 euro opgepakt in Utrecht

Een man die zich voordeed als buitenlands agent is door de politie in Utrecht aangehouden. Tijdens het doorzoeken van zijn auto werd 6.000 euro en een wapen gevonden.

Een automobilist trok zaterdag de aandacht van agenten in Utrecht. De man kreeg een stopteken en werd aan de kant gezet. Toen de agenten om zijn legitimatie vroegen liet de automobilist een papiertje zien van een buitenlandse politie-eenheid.

De Utrechtse agenten wilden de papieren controleren en haalden de marechaussee erbij. Toen bleek dat de man zich voordeed als agent werd hij gearresteerd.

Bij het doorzoeken van het voertuig werd in een verborgen ruimte 6.000 euro gevonden. Ook had de nepagent een wapen in zijn auto liggen.