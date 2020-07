Nijmegenaar (24) veroordeeld tot 3 jaar celstraf voor plofkraak in Utrecht

Een 24-jarige man uit Nijmegen is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor het plegen van een plofkraak in Utrecht. Een 24-jarige Utrechter is vrijgesproken.

Op 20 september 2019 werd in de vroege ochtend de gevel van de Rabobank in winkelcentrum Overvecht geramd met een gestolen busje. Vlak daarna komen drie andere verdachten op twee gestolen scooters aanrijden. Ze dragen donkere kleding en bivakmutsen.

Nadat de gevel was geramd volgden er twee explosies die in de wijde omgeving te horen waren. De ravage was dan ook groot. De agent die de knal hoorde en poolshoogte ging nemen zag de vier verdachten er op twee scooters vandoor gaan. Uiteindelijk is in de achtervolging één persoon aangehouden, de anderen wisten te ontkomen.

Voorwaardelijk

De verdachte bekende tijdens de rechtszaak betrokken te zijn bij de plofkraak. De rechtbank veroordeelde hem dan ook tot een gevangenisstraf van 3 jaar. Daarnaast moet hij ook een eerder opgelegde voorwaardelijke straf van drie maanden uitzitten.

De 24-jarige Utrechter, die later werd aangehouden, is dus vrijgesproken. De rechter oordeelde dat er in zijn zaak niet genoeg bewijs was.