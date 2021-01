Nog twee Utrechters aangehouden voor via sociale media oproepen tot rellen

De politie heeft woensdagavond nog twee mannen aangehouden voor oproepen tot rellen in Utrecht. Het gaat om twee Utrechters van 20 en 23 jaar.

De twee worden ervan verdacht dat ze via sociale media opriepen tot rellen in Utrecht en zijn daarom opgepakt. Eerder deze week werden al een 32-jarige man en een 16-jarige jongen uit Utrecht opgepakt voor het aanzetten tot rellen.

De politie waarschuwde dinsdag dat het aanzetten tot rellen strafbaar is, ook als je zelf niet gaat. Volgens de politie kan opruiing celstraffen van maximaal vijf jaar opleveren.

Vanavond hebben we weer twee mannen (20 en 23 jaar uit Utrecht) opgespoord en aangehouden die op social media opriepen tot rellen in #Utrecht. Opruiing is strafbaar (max straf is 5 jaar). Blijf vanaf 21 uur thuis en blijf kalm!

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) January 27, 2021