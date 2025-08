OM: Auto vol explosieven bij Beneluxlaan in Utrecht mogelijk bedoeld voor plofkraak

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de drie mannen die vorige week in Utrecht zijn opgepakt bij de Beneluxlaan ervan dat zij voorbereidingen troffen voor het plegen van een plofkraak. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM. Een van hen, een 22-jarige Utrechter, is inmiddels vrijgelaten, maar blijft wel verdachte.

De drie – een 22-jarige en een 24-jarige man uit Utrecht en een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats – werden dinsdag 22 juli aangehouden na de vondst van een auto vol explosieven bij de Beneluxlaan. Uit voorzorg werd de omgeving ruim afgezet en werden twee nabijgelegen flats aan de Aziëlaan ontruimd. In totaal moesten circa 240 bewoners hun woning volledig of gedeeltelijk verlaten. Zij werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen hotel en konden rond 02.30 uur terugkeren naar huis.

De 24-jarige en de 25-jarige verdachte zijn afgelopen maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Volgens een woordvoerder van het OM zijn er ‘ernstige bezwaren’ tegen hen: er zijn voldoende aanwijzingen om hen als verdachten aan te merken. Daarom blijven zij nog twee weken langer in voorarrest. De 22-jarige Utrechter is wel vrijgelaten, maar blijft verdachte.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie is het nog onduidelijk wat het doelwit van de mogelijke plofkraak was. Ook is niet bekend of de verdachten al eerder bij de politie in beeld waren. Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang.